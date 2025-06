Sabrina Carpenter sobre su nuevo álbum: ¿Por qué esperar tres años a sacarlo?

Nueva York – Sabrina Carpenter sacó su sexto álbum de estudio, ‘Short n’ Sweet’, en agosto de 2024 y justo un año después llegará ‘Man’s Best friend’, un lanzamiento considerado apresurado pero que la cantante defiende con firmeza. «¿Por qué esperaría tres años solo por esperar tres años?», se pregunta.

«Si realmente hubiera querido, podría haber alargado ‘Short n’ Sweet’ muchísimo más», afirmó Carpenter en una entrevista con la revista Rolling Stone.

«Pero estoy en ese punto de mi vida en el que pienso: ‘Un momento, no hay reglas’. Si me inspira escribir y crear algo nuevo, prefiero hacerlo. ¿Por qué esperaría tres años solo por esperar tres años?», reflexionó.

Para ello lo esencial es buscar lo que le hace sentir bien. «Estoy aprendiendo a escuchar eso mucho más, en lugar de lo que se percibe como lo correcto o lo incorrecto».

«No quiero ser dramática, pero ¿qué puedo hacer mientras mis piernas sigan funcionando? Estoy ágil, aprovechémoslo. Tengo la mente ágil, así que a escribir. Intento no entristecerme por el hecho de que nada dura para siempre, pero sinceramente, es un momento tan hermoso ahora mismo. Quiero disfrutarlo y seguir creando cosas mientras me siento así», explicó.

Además recordó que muchos de sus íconos musicales, desde Dolly Parton a Linda Ronstadt, «sacaban un álbum de 10 canciones cada año».

«Los compositores escriben, hacen música y la publican. Entiendo la belleza de desaparecer. Tardé dos años y medio en hacer cada uno de mis dos últimos álbumes y era necesario. Creo que cada proyecto es diferente», agregó.

La cantante también habló de la polémica durante la gira ‘Short n’Sweet’ -que comenzó en septiembre de 2024 y acabará en noviembre de 2025- porque Carpenter simula posturas sexuales en sus conciertos cuando canta ‘Juno’.

«Me hace mucha gracias que la gente se queje» cuando son ellos los que han popularizado las canciones, aseguró.

En los conciertos «hay muchos más momentos además de las posturas de ‘Juno’ pero son esas de las que hablan y comentan cada noche. NO puedo controlarlo. Pero si vienen al concierto también se encontrarán con baladas o temas más introspectivos. Hay mucha ironía y humor en todo esto», comentó la cantante de Pensilvania.

«No quiero ser pesimista, pero realmente siento que nunca he vivido en una época en la que las mujeres hayan sido tan desprestigiadas y escrutadas en todos los sentidos. No me refiero solo a mí. Me refiero a todas las artistas mujeres que crean arte ahora mismo».

Carpenter anunció este miércoles que su séptimo álbum de estudio, ‘Man’s Best Friend’, saldrá a la venta el próximo 29 de agosto.

La canción ‘Manchild’, que lanzó la semana pasada y que ya reúne 23 millones de reproducciones en Spotify, es el primer sencillo de este álbum, en cuya portada aparece ella sentada de rodillas mientras alguien agarra parte de su cabello.

El vinilo del álbum ya se puede adquirir en preventa en la página web de Carpenter por 32.99 dólares, mientras que el CD sale a un precio de 13.98 dólares y el casete a 17.98.

Aunque Carpenter, de 26 años, se dedica a la música desde 2014, su proyecto más reconocido es su último álbum, ‘Short n’ Sweet’, por el que obtuvo el año pasado seis nominaciones a los premios Grammy y se llevó dosgalardones.

Además, el sencillo de este disco, ‘Espresso’, se convirtió en un éxito mundial y actualmente cuenta con más de 2,200 millones de reproducciones en Spotify. EFE