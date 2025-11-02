Sabemos quiénes son los corruptos, votar por ellos es convertir la corrupción en regla de conducta: Edmundo Orellana

Tegucigalpa – Sabemos quiénes son los corruptos, votar por ellos es convertir la corrupción en regla de conducta, reflexionó este domingo el exministro de Transparencia, Edmundo Orellana.

El también exfiscal de la República razonó que los hondureños no deben botar su voto.

“Sabemos quiénes son los corruptos, los corruptores y quienes los defienden. Votar por ellos es convertir la corrupción en regla de conducta, en perversión el respeto estricto de la ley y a Honduras en el paraíso de la impunidad. Ud decide. Vote por Honduras. No bote su voto.”, escribió el exfuncionario.

Los hondureños están llamados a elegir a un presidente, tres designados presidenciales, 298 alcaldes, 128 diputados al Parlamento local y 20 al Centroamericano, el próximo 30 de noviembre.

En el proceso participarán los partidos Libertad y Refundación (Libre, en el poder), liderado por el expresidente Manuel Zelaya, quien además asesora a su esposa y actual presidenta, Xiomara Castro; el Partido Nacional, la primera fuerza de oposición; y el Partido Liberal, la segunda, el Partido Innovación y Unidad Social Demócrata PINU-SD y el Partido Democracia Cristiana. (RO)