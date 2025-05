“Sabemos que hay tiempos apremiantes, hemos tratado de hacer un equilibrio”: presidenta del CNE sobre cronograma electoral

Tegucigalpa – La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López expresó este lunes que hay tiempos apremiantes para el cumplimiento del cronograma electoral, por ello el pleno ha tratado de hacer un equilibrio para no entorpecer las elecciones de noviembre.

– Aseguró que no soportará faltas de respeto en las reuniones de pleno, por lo que está documentando las agresiones para presentarlas ante los entes defensores de DDHH.

“Tenemos que apostarle a la calidad de las elecciones, nunca he puesto en duda que debe haber elecciones, nunca he dicho que no participaría de ellos, creo que han tergiversado mis palabras”, expresó y luego acentuó que “las condiciones del Consejo Electoral para las elecciones del 30 de noviembre igual siguen siendo difíciles y ese es el tema que tenemos que gestionar internamente de forma permanente”.

Recordó que el pasado sábado por la tarde se aprobó el cronograma electoral, al tiempo que mencionó se han adelantado algunos procesos de contratación porque el tiempo sigue siendo corto de aquí al 30 de noviembre que es el día de las elecciones generales.

Aseguró que el 29 de mayo se hará la convocatoria para las elecciones generales.

López avizoró que los comicios generales se llevarán a cabo con al menos 11 partidos políticos, dos de ellos lo harán por primera vez (Orden y Pana). “Sabemos que hay tiempos apremiantes, hemos tratado de hacer un equilibrio, no solo para ellos, sino para nosotros como CNE”, afirmó.

La titular del órgano electoral declaró que trabajan en la formulación del presupuesto para ser enviado entre el 20 y 25 mayo al Congreso de la República.

Sobre las relaciones del pleno del CNE, respondió que el respeto es un imperativo categórico y el clima de ofensas no abona a nada, “pero yo no tengo la obligación de demostrar mi capacidad a través de estar soportando hostigamientos e insultos. Cuando alguien quiere desdecir que es hostil y violento verbalmente, pero en ese momento verbaliza eso, entonces debe hacer una reflexión y que debe recordar que estamos aquí para trabajar por el país y que en nuestra sensatez debemos entender que el respeto nos lo debemos todos aunque no nos resulte en nuestro ánimo personal”. JS