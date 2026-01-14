Sabas niega que encuentro en café con Sarmiento y Tomé era para buscar votos para presidencia del CN

Tegucigalpa – El diputado liberal Yuri Sabas descartó que ande buscando votos del Partido Libertad y Refundación (Libre) para ser electo en la presidencia del Congreso Nacional tras un encuentro con los legisladores Rafael Sarmiento y Rasel Tomé.

Este miércoles se divulgó de una fotografía de Sabas conversando con el jefe de la bancada de Libre y uno de los vicepresidentes del Congreso Nacional en una reconocida venta de café en la capital hondureña.

Cabe recordar que Sabas es una de las dos propuestas del Partido Liberal, junto a Marlon Lara, para presidir el Congreso Nacional.

“Nadie busca reuniones de votos en un café, llegue a desayunar, allí estaban y los saludé como cualquier persona educada”, dijo al canal HCH.

Expresó que entiende y comprende el ambiente de suspicacia y la forma de cómo se divulgó la fotografía.

Sabas manifestó que no está autorizado como representante del Partido Liberal para dialogar con Libre.

Afirmó que hay una comisión designada de liberales que deben buscar espacios y dialogar con otras fuerzas políticas para generar espacios profundos.

“Nadie va a pedir votos para la presidencia en un café, venía saliendo de una embajada de un país amigo donde consulté que opinaban del proceso electoral y hay cero limitantes para que cualquier persona busque y sea electo en la presidencia del Congreso Nacional”, externó.

Advirtió que si un diputado del Partido Nacional es presidente del Congreso Nacional se generará el “estire y encoge” del conflicto con Libre.

El diputado confirmó que se envió cartas de invitación para reunirse con la embajada de Estados Unidos, Unión Europea, la Organización de Naciones Unidas y fuerzas políticas para escuchar sus opiniones sobre la presidencia del Congreso Nacional.

Confió que el Partido Nacional entenderá que la mejor opción para la presidencia del Congreso Nacional es un liberal, añadiendo que cada proyecto enviado del gobierno tendría más de 90 votos.

Añadió que los diputados nacionalistas apoyarían el gobierno de Nasy Asfura y no sería oposición, más los 41 de los liberales y los votos del Partido Demócrata Cristiano (DC), el Partido de Innovación y Unidad Social Demócrata (Pinu-SD), más los de Libre que quieren aprobar proyectos a favor del país. AG