Sabalenka vuela a su tercera final de Indian Wells

Chicago (EEUU) – La bielorrusa Aryna Sabalenka, número uno del mundo, se impuso este viernes por 6-3 y 6-4 a la checa Linda Noskova, número 14, y se clasificó para la tercera final de su carrera en el WTA 1,000 de Indian Wells.

Sabalenka disputará la final este domingo contra la ganadora del partido entre la estadounidense Jessica Pegula y la kazaja Elena Rybakina, que este mismo año la dejó sin título en el Abierto de Australia.

Para Sabalenka fue la decimosexta victoria de la temporada y todas ellas llegaron en dos sets, algo que nadie lograba en el circuito femenino desde que lo hiciera Johanna Larsson en 2015.

La jugadora bielorrusa tendrá una nueva oportunidad para levantar al cielo el título de Indian Wells después de que la rusa Mirra Andreeva, en 2025, y Rybakina, en 2023, le negaran la victoria en la final.

Peleará por el que sería su décimo título WTA 1.000, algo que le permitiría seguir presionando a Serena Williams (13) por el récord de victorias en torneos de esta categoría.

Sabalenka todavía tiene por delante los once títulos WTA 1.000 de Iga Swiatek y los 10 de la bielorrusa Victoria Azarenka.

La bielorrusa solventó su semifinal en una hora y 28 minutos contra una Noskova a la que ya había ganado en el único precedente, disputado en 2023 en Adelaida.

Impuso su mayor experiencia en estos escenarios desde el primer momento y tomó en pocos minutos una ventaja 5-1 que le abrió el camino hacia el primer set.

Se lo llevó finalmente 6-3 tras perder el único turno al saque de su partido.

Volvió a ser agresiva al comienzo de la segunda manga y logró el ‘break’ en el primer turno de Noskova. A pesar de eso, la checa tuvo el mérito de luchar hasta el final, pese a tener que defender otras tres bolas de rotura.

Finalmente, Sabalenka hizo valer el ‘break’ inicial con su potente servicio, y sentenció el pase de ronda con una potente derecha para el definitivo 6-4. EFE