Sabalenka supera a la china Zheng y se acerca al ‘Sunshine Double’

Washington – La bielorrusa Aryna Sabalenka, vigente campeona en el desierto de Indian Wells, venció este lunes a la china Qinwen Zheng en los octavos de final del WTA 1,000 de Miami y se acerca por primera vez al prestigioso ‘Sunshine Double’.

Sabalenka, número 1 del mundo, superó a Zheng (n.26) por 6-3 y 6-4 en 1 hora y 25 minutos de partido. En cuartos de final, la bielorrusa se medirá a la estadounidense Hailey Baptiste (n.45).

Tras ganar hace poco más de una semana el torneo de Indian Wells, Sabalenka está a tres triunfos del ‘Sunshine Double’, un hito que solo han conseguido Steffi Graf (1994 y 1996) Kim Clijsters (2005) Victoria Azarenka (2016) e Iga Swiątek (2022) a nivel WTA.

Sabalenka ha alcanzado los cuartos de final en los últimos quince torneos WTA en los que ha jugado, algo que no se veía desde que la belga Justine Henin lo hiciera en 25 eventos entre 2006 y 2008.

Además, la bielorrusa acumula nueve partidos consecutivos en sin ceder un solo set en el Abierto de Miami, una racha que nadie lograba desde Serena Williams entre 2002 y 2003. EFE