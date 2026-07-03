Sabalenka se cita con Osaka bajo el influjo de Nadal

Redacción deportes – La número uno del mundo, la bielorrusa Aryna Sabalenka, ganó a la letona Jelena Ostapenko por 6-4 y 6-4, en hora y media, y alcanzó los octavos de final de Wimbledon donde se enfrentará a la japonesa Naomi Osaka.

La tenista de Minsk, dominadora del ránking WTA que persigue su primer éxito en Londres, ha alcanzado ya la cuarta ronda en cada uno de los ocho últimos eventos del Grand Slam, un registro que mantiene con la polaca Iga Swiatek.

Será el quinto cara a cara de Aryna Sabalenka y Naomi Osaka pero el primero en hierba. En este año, los tres partidos anteriores los ganó la bielorrusa.

Nueve saques directos y un 66 por ciento de eficacia con el primer saque facilitaron la victoria de Sabalenka que logró romper cuatro veces, en once intentos, el saque de Ostapenko.

La bielorrusa reafirmó su condición de favorita al título e insistió en la influencia y el aprendizaje que adquirió con el documental de Rafael Nadal, tal y como dijo el pasado miércoles.

«Lo vi y me emocioné, tuve escalofríos durante toda la serie. Hay tantas cosas que puedes aprender de Nadal. Una de las mejores frases que dijo fue ‘lo único que puedes controlar es tu enfoque y motivación’. Ha estado en mi cabeza desde entonces. Realmente me ayudó cuando las cosas no van bien a mantenerme centrada y motivada. No sé si él lo está viendo, probablemente no. Pero gracias. Gracias por tu serie. Es inspiradora», dijo Sabalenka.

Aryna Sabalenka halagó a Jelena Ostapenko y espera ahora a la japonesa Naomi Osaka. «Es otra jugadora agresiva. Otro partido muy intenso. Estoy lista para darlo todo. Estoy lista para luchar e hacer todo lo necesario para avanzar», dijo.

La nipona, otrora número uno del mundo, ganó a la rusa Daria Kastakina por 6-1 y 6-3. EFE