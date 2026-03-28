Sabalenka reina en Miami y se une al selecto club del ‘Sunshine Double’

Miami (EEUU) – La bielorrusa Aryna Sabalenka revalidó este sábado el título del WTA 1,000 de Miami después de vencer a la estadounidense Coco Gauff por 6-2, 4-6 y 6-3 y en 2 horas y 9 minutos de partido, y se convirtió en la quinta tenista en lograr el ‘Sunshine Double’.

Sabalenka, número 1 del mundo, alcanzó este hito, que consiste en ganar los torneos de Indian Wells y Miami el mismo año, cediendo tan solo dos sets por el camino, uno en cada final.

Antes que ella, solo Steffi Graf (1994 y 1996), Kim Clijsters (2005), Victoria Azarenka (2016) e Iga Swiątek (2022) habían logrado el ‘Sunshine Double’ a nivel WTA.

El título de hoy en Miami supone el segundo consecutivo de Sabalenka en el torneo del sur de Florida, donde no cedió ningún set el año pasado.

Para Gauff, número 4 del mundo pero que escalará el lunes a la tercera posición, esta fue la primera derrota en una final en pista dura. Hasta hoy había ganado las 9 que había disputado.

Problemas en el saque para Gauff

Sabalenka comenzó el partido rompiendo el saque de Gauff, número 4 del mundo, para la que este torneo guarda un carácter especial, puesto que se disputa a menos de 60 kilómetros de su localidad natal, Delray Beach.

Una doble falta de la estadounidense, que tuvo serias dificultades con su saque durante toda la final, dio a la bielorrusa la primera oportunidad de ‘break’ en el juego inicial del partido, y un error no forzado de Gauff lo confirmó.

Este escenario volvió a repetirse cada vez que la tenista local cometió una doble falta.

Con 3-1 en el marcador, Gauff logró levantar las tres bolas de rotura que concedió, pero no fue así con 4-2, cuando otro error con su saque permitió que Sabalenka le quebrase nuevamente y se llevara el set en apenas 37 minutos.

La estadounidense estuvo a punto de cambiar el rumbo del partido en el inicio del segundo set, gracias a un gran ‘passing’ paralelo que le otorgó su primera oportunidad de quiebre de la final, aunque un error con su derecha se lo impidió.

Su cuarta y su quinta doble falta le volvieron a meter en problemas con 2-2 y 3-3, en un momento en que parecía estar recuperando sensaciones, pero levantó ambas y se mantuvo con vida en la final.

A diferencia del primer set, los intercambios ya no eran siempre favorables a Sabalenka, y el servicio de la bielorrusa empezó a hacer menos daño a su rival.

Esto se hizo evidente con 4-5 en el marcador, cuando Gauff dispuso de su segunda bola de ‘break’, que también fue de set, y la aprovechó para igualar el encuentro y hacer rugir al público.

Sabalenka hace historia

Sabalenka no tardó en dejar atrás la resolución del segundo set y, como sucedió en el primero, quebró el saque de Gauff en el juego inicial del tercer parcial.

La bielorrusa apenas tuvo problemas para mantener su servicio hasta el final. Solo sufrió en el cuarto juego del set, cuando llegó a estar 40-40 iguales, pero no concedió ninguna bola de rotura.

En los dos juegos siguientes con su servicio ganó 8 puntos consecutivos, y no le hizo falta definir con su saque. Un globo al resto con 5-3 le concedió la bola de partido, y un golpe de Gauff que se fue largó rubricó el ‘Sunshine Double’ de la bielorrusa.

El triunfo de Sabalenka la convierte en la segunda tenista más laureada en torneos WTA 1.000 desde la introducción de este formato en 2009, con once trofeos, por detrás de los 13 de la estadounidense Serena Williams e igualada con la polaca Iga Swiatek.

Este es el tercer título del año de la bielorrusa, después del conquistado en Indian Wells y el que logró en Brisbane en enero.

Además, igualó el cara a cara en finales con Gauff, quien la batió en los Grand Slams del Abierto de Estados Unidos (2023) y Roland Garros (2025). Su única victoria hasta hoy databa del pasado WTA 1,000 de Madrid. EFE