Sabalenka pasa a cuartos de final de Indian Wells tras vencer a Osaka

Miami (EEUU) – La bielorrusa Aryna Sabalenka accedió este martes a cuartos de final del WTA 1,000 de Indian Wells (Estados Unidos) tras derrotar en dos sets a la japonesa Naomi Osaka.

Sabalenka, número uno del ranking WTA, se impuso por 6-2 y 6-4 a Osaka (número 16) después de 1 hora y 21 minutos de partido en el desierto californiano.

La bielorrusa dominó el partido con su servicio, ganando un 70 % de los puntos al saque, y salvó las dos bolas de rotura que concedió en todo el encuentro.

El caso de Osaka fue distinto, con nueve oportunidades de rotura que permitió a Sabalenka, a quien le bastó con aprovechar tan solo tres.

La primera llegó de forma exprés en el tercer juego del primer set, cuando la número 1 dispuso de tres bolas de ‘break’ con 0-40 y acertó a la tercera. Más tarde volvió a romper a Osaka para poner el 5-2 y remató el set con su saque.

La segunda manga fue más ajustada, con la japonesa acertada al resto, especialmente sobre los segundos saques de Sabalenka, aunque no pudo concretar ninguna de las dos bolas de rotura de las que dispuso.

Sabalenka sí aprovechó su oportunidad con 3-3 en el marcador para adelantarse y rematar el partido.

La bielorrusa se cruzará en cuartos de final con la ganadora del partido entre la estadounidense Amanda Anisimova, número 6 del mundo, y la canadiense Victoria Mboko (número 10). EFE