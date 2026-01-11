Sabalenka gana a Kostiyuk en dos sets (6-4 y 6-3) la final de Brisbane 500

Redacción deportes – La bielorrusa Aryna Sabalenka se impuso en la final del torneo de Brisbane, de categoria 500, en Australia, a la ucraniana Marta Kostyuk en dos sets (6-4 y 6-3).

Sabalenka, número uno del mundo, inicia así el curso tenístico con su primer título de 2026 camino del grande inaugural de la temporada, el Abierto de Australia, que comenzará el próximo 18 de enero en Melbourne.

La número uno del mundo llegó a la final tras imponerse el sábado, también en dos sets (6-3 y 6-4), a la checa Karolina Muchova, número 20 del ránking mundial, en una hora y media de partido.

Este es el tercer título consecutivo de la tenista bielorrusa en el torneo internacional de Brisbane, en el que este año no ha perdido ni un solo set en cinco encuentros disputados: Kostyuk, Muchova, la estadounidense Madison Keys, la rumana Sorana Cirstea y la española Cristina Bucsa.

Por su parte, Kostyuk, 26 en el ranking de la WTA, dio la sorpresa en las semis al ganar a la estadounidense Jessica Pegula, cuarta cabeza de serie.

La ucraniana recordó la situación de su nación en las palabras que dirigió a los asistentes tras caer derrotada y evitó felicitar expresamente a la tenista de Bielorrusa, cuyo país es aliado de Rusia, aunque sí reconoció y agradeció a sus oponentes de esta semana haberla hecho mejor tenista.

Marta Kostyuk señaló tras perder la final y en presencia de su rival: «Quiero decir unas palabras sobre Ucrania. Juego todos los días con dolor en el corazón. Hay miles de personas sin luz ni agua caliente ahora mismo. Es muy doloroso vivir esta realidad a diario», según recoge un post de Tiempo de Tenis en X.

Por su parte, la número uno, Sabalenka, dijo durante la entrega de trofeos: «quiero empezar felicitando a Marta y a su equipo por un increíble comienzo de temporada». «Espero que nos encontremos muchas más veces en las finales para demostrar un gran tenis», añadió, según recoge la página de la WTA. EFE