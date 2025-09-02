Sabalenka avanza a semifinales sin jugar por retiro de Vondrousova

Nueva York – La checa Marketa Vondrousova se retiró este martes por lesión del Abierto de Estados Unidos, pocas horas antes de su partido de cuartos de final contra la bielorrusa Aryna Sabalenka, que avanza así a las semifinales.

Sabalenka, número 1 del mundo y defensora del título, se medirá en su semifinal a la estadounidense Jessica Pegula (número 4), en la reedición de la final de 2024.

Será la quinta semifinal consecutiva de Sabalenka en Nueva York.

Vondrousova, campeona de Wimbledon en 2023 y actualmente ubicada en el puesto 60 del ranking mundial, ha enfrentado en los últimos años problemas continuos con su hombro izquierdo, sometiéndose en 2024 a una cirugía. EFE