Sábado violento, se reportan cinco crímenes en diferentes sectores del país

Tegucigalpa – Al menos cinco personas han sido asesinadas este sábado en diferentes sectores del territorio nacional.

Uno de los hechos violentos, se registró en el Caribe de Honduras, donde pistoleros le quitaron la vida a un hombre y dejaron su cuerpo en un río de Sabá, Colón.

Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima.

Asimismo, en el sur de Honduras, se reportó la muerte violenta de un joven en una plantación de Okra en Choluteca.

Las autoridades policiales aún no han informado sobre la identidad de la persona que tiene una edad aproximada de 20 años.

Igualmente, de forma violenta le quitaron la vida a una fémina en la colonia Mississippi en Choloma, Cortés. Se desconoce la identidad de la víctima.

Siempre en ese departamento de Cortés, un jovencito de 20 años fue encontrado sin vida en el segundo anillo periférico, sector del río Bermejo en San Pedro Sula.

Cerca del cadáver se hallaron llaves de un vehículo, hasta el momento se desconoce la identidad del ahora occiso.

Mientras que, en el oriente de Honduras, un hombre identificado como José Rolando Ávila, de 39 años, fue asesinado por sujetos desconocidos en el barrio San José, El Paraíso.

Según relatos de los vecinos, individuos llegaron hasta la vivienda donde la víctima se encontraba y al interceptarla le infirieron varios disparos acabando con la vida del infortunado hombre instantáneamente.

Hasta el momento se desconoce el motivo e identidad de los hechores. IR