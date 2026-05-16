Sábado cálido con poca probabilidad de lluvia, según pronóstico de Cenaos

Tegucigalpa – Un clima estable con pocas probabilidades de lluvias se esperan para este sábado en el territorio hondureño, informó el Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), adscrito a la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco).

El pronosticador de turno del Cenaos, Luis Fonseca, detalló que para este día no existirán variables en las condiciones meteorológicas.

Persisten las condiciones secas y cálidas en la mayor parte del territorio nacional. Por la tarde la brisa del océano Pacífico estará produciendo lluvias y chubascos débiles aislados en la región sur, suroccidente y centro, detalló.

Asimismo, el viento del este estará generando precipitaciones débiles y aisladas en el oriente, agregó.

Sin embargo, las probabilidades de lluvias son bajas, por lo que, se pronostica que las condiciones cálidas se mantendrán.

En resumen, se pronostica un sábado cálido propicio para actividades al aire libre y la faena en el mar con oleaje de dos a cuatro pies de altura en ambas costas. (RO)