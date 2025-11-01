Rybakina toma ventaja

Redacción deportes – La kazaja Elena Rybakina alargó su buena racha con una victoria contra la estadounidense Amanda Anisimova, en la primera jornada del Grupo Serena Williams de las Finales WTA, por 6-3 y 6-1, que la pone por delante en la clasificación junto a la polaca Iga Swiatek, que previamente arrolló a la también estadounidense Madyson Keys.

En un choque sin precedentes, Rybakina retomó su actividad con su séptima victoria consecutiva. Siete saques directos y firme con el primer servicio, con el que solo cedió cuatro puntos, desarboló a la única debutante en las Finales WTA.

Anisimova solo resistió 58 minutos a Rybakina. La estadounidense careció de esa resistencia que ha marcado su temporada, premiada con los títulos WTA 1.000 de Doha y Pekín y dos finales del Grand Slam.

En esta ocasión, en Riad, no pudo con Rybakina, que disfruta de un gran final de curso y el título en Ningbo.

Rybakina, que selló su victoria 55 del año, lidera junto a Swiatek el cuarteto tras la primera jornada. Previamente, la número dos logró un triunfo incontestable ante la estadounidense Madison Keys por 6-1 y 6-2.

Swiatek tardó una hora en batir a la séptima jugadora de la clasificación femenina, que volvió a las pistas después de más de dos meses, desde que perdió en la primera ronda del Abierto de Estados Unidos.

La jugadora de Varsovia, campeona en seis Grand Slam, este año en Wimbledon por primera vez, no dio opción alguna a su rival, lejos del nivel de la polaca.

Swiatek incrementó su dominio sobre Madison Keys, campeona del Abierto de Australia, a la que venció por sexta vez en ocho enfrentamientos. EFE