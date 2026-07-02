Rybakina mira al número uno

Redacción deportes – La kazaja Elena Rybakina, segunda favorita y campeona en el 2022, arrolló a la estadounidense Caty McNally (6-1 y 6-2) y accedió a la tercera ronda del torneo de Wimbledon, de donde puede salir como número uno si repite el éxito de hace cuatro años.

La kazaja tardó 71 minutos en ganar por segunda vez en tres cara a cara a McNally a la que venció en pista dura, en Pekín, en el 2025 y con la que perdió en Charleston, en el 2021, en tierra.

Rybakina se enfrentará en tercera ronda a la belga Elise Mertens que batió a la uzbeka Marina Tomofeeva por 2-6, 6-3 y 6-0.

“Trato de no pensar en la posibilidad de ser número uno. Necesito centrarme en un partido, en el siguiente. Todos los rivales son duros y nunca sabes como te vas a levantar y como vas a estar», dijo la excampeona de Wimbledon.

«Solo estoy tratando de mejorar y me alegro que haya mejorado. Espero seguir así. Espero que la opción de ser número uno llegue pronto y si no, seguiré trabajando», indicó. EFE