Rybakina completa el pleno en un partido intrascendente

Redacción deportes – La kazaja Elena Rybakina, que ya estaba clasificada como primera de su grupo para las semifinales de las Finales WTA 2025, redondeó su pleno de victorias en este tramo de la competición al vencer este miércoles a la rusa Ekaterina Alexandrova por 6-4 y 6-4.

Alexandrova, como suplente, ocupó el lugar de la estadounidense Madison Keys, que argumentó padecer enfermedad para darse de baja en un encuentro intrascendente para la clasificación.

Rybakina ya estaba clasificada. Keys estaba eliminada. La kazaja había ganado sus duelos anteriores ante Iga Swiatek y Amanda Anisimova y la norteamericana había perdido contra ambas. Era un duelo sin relevancia para el futuro de la competición.

Aún así, la kazaja de origen ruso obtuvo su tercer triunfo y accedió con pleno de victorias a la siguiente fase, en la que se enfrentará con la segunda del otro grupo, el que forman la bielorrusa Aryna Sabalenka, las estadounidenses Jessica Pegula y Coco Gauff y la italiana Jasmine Paolini, ya sin posibilidades.

Rybakina igualó el cara a cara particular con Alexandrova, con la que había perdido tres de los cinco duelos precedentes, aunque ganó el único de este 2025, en Ningbo.

Alexandrova hizo su debut oficial en el torneo con derrota, superada por una rival que llegó en mejores condiciones a este tramo del curso y que tardó una hora y catorce minutos en sellar su tercer triunfo.

La rusa, décima del mundo y ganadora en Linz este año, su quinto título, y finalista en Ningbo, Seúl y Monterrey, disfrutó de su puesta en escena en este torneo que reúne a las mejores jugadoras de la temporada gracias a la baja de Keys y a la renuncia de su compatriota Mirra Andreeva, centrada en el dobles con Diana Shnaider.

A continuación, el grupo Serena Williams se completará con el choque entre la polaca Iga Swiatek y la estadounidense Amanda Anisimova, del que saldrá la segunda clasificada para semifinales. EFE