Ryan Gosling protagonizará la segunda parte de ‘Everything Everywhere All at Once’

Los Ángeles (EEUU) – Ryan Gosling protagonizará la segunda parte de la película oscarizada ‘Everything Everywhere All at Once’, que dirigirá Daniel Kwan y Daniel Scheinert, informó este jueves Variety.

De acuerdo con el medio, se espera que la producción comience en Los Ángeles este verano, y hasta el momento no se tienen detalles de la trama.

La primera cinta seguía la historia de una mujer inmigrante chino-estadounidense, interpretada por Michelle Yeoh, que enfrenta problemas económicos y familiares. Su vida da un giro inesperado cuando descubre la existencia de múltiples universos y la posibilidad de acceder a distintas versiones de sí misma.

El filme del dúo cinematográfico conocido como Los Daniels se convirtió en un fenómeno, obtuvo reconocimiento tanto de la crítica como el público y ganó siete Óscar, entre ellos los de mejor dirección, película y guion en la ceremonia de 2023.

Kwan, Scheinert y Jonathan Wang producirán la cinta, aún sin título, a través de su acuerdo general Playgrounds con Universal, y se prevé que la película se estrene el 19 de noviembre de 2027.

Ese mismo año Gosling también estrenará ‘Star Wars: Starfighter’, del director Shawn Levy, un proyecto derivado (‘spin-off’) ambientado en una galaxia lejana.

Recientemente el actor de ‘Barbie’ estrenó la cinta de ciencia ficción ‘Project Hail Mary’. EFE