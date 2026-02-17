Ruth  Lafosse exhorta a materializar juicio político contra traidores a la patria y sobreseer a perseguidos políticos 

Tegucigalpa – La abogada constitucionalista Ruth Lafosse publicó hoy en Proceso Digital su análisis sobre la crisis postelectoral en Honduras, describiéndola como un intento desde el poder para destruir la democracia y desmantelar el valor jurídico del voto en favor de un proyecto ideológico socialista.

Lafosse advierte que la alternancia no salvó solo la democracia, sino que el país enfrenta un momento histórico para restablecer el estado de derecho mediante decisiones firmes y claras.

Abuso de poder y colapso institucional

Acota que durante semanas, instituciones como la Fiscalía, Presidencia del Congreso su Junta Directiva y la emisión de un decreto ilegal, conspiraron para bloquear el proceso electoral e impedir la alternabilidad, recontando votos y redefiniendo ganadores solo cuando convenía.

A su juicio, el Poder Judicial respondió con silencio a amparos y acciones de inconstitucionalidad, permitiendo un poder legislativo sin control y dejando a la población en indefensión, donde el miedo reemplazó la legalidad.

Lafosse destaca la criminalización selectiva contra tres generales —incluso evocando el 2009— y ciudadanos humildes, usando el derecho penal como arma política para intimidar.

No amnistía, sino sobreseimiento

La experta rechaza la amnistía, que perdonaría delitos fabricados para perpetuarse en el poder e institucionalizaría el abuso; en cambio, exige sobreseimiento para restituir libertades y limpiar nombres de víctimas ejemplarizantes.

Resalta la firmeza de dos mujeres que resistieron presiones en el CNE, refiriéndose a las consejeras Ana Hall y Cossette López, y cómo el Congreso enfrentó autoconvocatorias ante intentos de usurpación legislativa.

El colapso institucional requirió intervención de las Fuerzas Armadas para sostener la alternancia, revelando el fracaso de controles civiles, destaca.

Juicio político para no repetición

Lafosse plantea la disyuntiva: pactos con amnistía abrirían puertas a traidores para repetir abusos, o juicio político para inhabilitarlos de por vida en funciones públicas, garantizando la defensa de la democracia representativa. El pueblo votó por recuperar la República y límites al poder, por lo que el Congreso no puede titubear: debe ejercer honestidad política.

Sobrevivir no basta

La constitucionalista Lafosse analiza que Honduras necesita someter el poder a la Constitución con sobreseimiento para perseguidos y juicio para abusadores. (IR)