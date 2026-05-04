“Ruta del Azúcar”, una iniciativa que impulsa el turismo y el desarrollo económico en comunidades de Honduras

Tegucigalpa – La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), en conjunto con la fundación de la Agroindustria Azucarera de Honduras (FUNAZUCAR), realizaron el lanzamiento oficial y firma de convenio de la iniciativa “Ruta del Azúcar”, un proyecto orientado a promover el desarrollo económico, social y cultural de comunidades vinculadas a la tradición azucarera en Honduras.

Durante el evento, autoridades, representantes institucionales y actores locales formalizaron la alianza mediante la firma del convenio de cooperación entre la OEI, representada por la Dra. Carmen Largaespada Fredersdorff, y FUNAZUCAR, representada por la Ing. Elsa Osorto, consolidando una articulación orientada a impulsar el desarrollo turístico, cultural y económico de las comunidades azucareras.

Este proyecto se implementó en 2023 como plan piloto en San Juancito, Cantarranas y la Villa de San Francisco, dentro de la zona de influencia de la Compañía Azucarera Tres Valles. Con la renovación del convenio, la iniciativa se ampliará a los departamentos de Cortés, Santa Bárbara, Francisco Morazán y Choluteca junto a las compañías azucareras que generan desarrollo en cada uno de estos departamentos, basando este proyecto con un enfoque de turismo cultural sostenible que articula el fortalecimiento de capacidades locales, la promoción del patrimonio y la generación de alianzas estratégicas entre actores públicos, privados y comunitarios.

La Ruta del Azúcar tiene como propósito posicionarse como un referente de turismo cultural sostenible, integrando el patrimonio histórico, productivo y gastronómico de las comunidades azucareras. Entre sus principales componentes destacan el fortalecimiento de capacidades de 80 actores clave incluyendo personal municipal, líderes comunitarios y emprendedores, así como el rescate de tradiciones culinarias vinculadas a la elaboración de dulces derivados de la caña de azúcar.

En el marco del lanzamiento, también se presentaron los primeros materiales promocionales de la Ruta del Azúcar, diseñados para comunicar el atractivo turístico y cultural de San Juancito, Cantarranas y Villa de San Francisco, territorios que integran esta primera etapa de implementación.

Asimismo, se dio a conocer la revista “Ruta del Azúcar”, una publicación que recoge la riqueza histórica, gastronómica y cultural de estas comunidades, y que servirá como herramienta clave para su posicionamiento a nivel nacional.

Como parte del lanzamiento, los asistentes participaron en un recorrido guiado por espacios representativos, así como en una muestra de emprendimientos locales con degustación de productos tradicionales, evidenciando el valor cultural y turístico de la iniciativa.

Con esta iniciativa, la OEI y FUNAZUCAR impulsan una estrategia orientada a fortalecer el turismo cultural sostenible, dinamizar las economías locales y generar nuevas oportunidades para las comunidades vinculadas a la tradición azucarera.

Bajo el lema «Hacemos que la cooperación suceda», la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) es, desde 1949, el primer organismo intergubernamental de cooperación Sur-Sur en Iberoamérica. Actualmente cuenta con 23 Estados miembros y 19 oficinas nacionales, además de la Secretaría General en Madrid. En 2024 recibió el prestigioso Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional «por su fructífera labor en la promoción del multilateralismo y por representar un importante puente en las relaciones entre Europa e Iberoamérica».

Con más de 600 proyectos y 400 convenios de cooperación activos por año en promedio, la OEI representa una de las mayores redes de cooperación de Iberoamérica. Entre sus resultados, la organización ha contribuido a la drástica reducción del analfabetismo en Iberoamérica, con una media de 6 millones de beneficiarios directos en los últimos cinco años.

Sobre Funazucar

Es el brazo social de la agroindustria azucarera de Honduras comprometidos con el desarrollo de las familias y del país, promoviendo una dulce solidaridad y uniendo esfuerzos de las empresas que la conforman, Compañía Azucarera Hondureña S.A. (CAHSA), Azucarera La Grecia, Compañía Azucarera Tres Valles (CATV), Compañía Azucarera Chumbagua, Azucarera Choluteca S.A. (ACHSA) y Azucarera Yojoa S.A. (AYSA). JS