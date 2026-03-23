Ruta de transporte de la López Arellano se mantiene paralizada por extorsión

San Pedro Sula – Este lunes los pobladores del sector de la López Arellano, en la zona norte de Honduras, suman una semana de no contar con servicio de transporte público en su zona de residencia.

Lo anterior se debe a que los conductores son víctimas de delito de extorsión, razón por la que se niegan a brindar el servicio por miedo a perder sus vidas.

La extorsión consiste en obligar con violencia o intimidación a otra persona a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o del de un tercero.

En Honduras, el rubro del transporte es uno de los más golpeados por este ilícito, no obstante los grupos extorsivos no se limitan a un solo rubro.

En el país centroamericano alrededor de 304 mil hogares hondureños continúan siendo víctimas de extorsión, según un informe de la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ).

Modalidades delictivas como la extorsión, las amenazas, los asesinatos, los homicidios obliga que la gente no solo abandone su casa, sino que su trabajo, su medio de subsistencia y huyen para salvaguardar su integridad física y su vida, muchas veces en compañía de sus familiares, alertó el Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh).

Según el ente estatal, las medidas adoptadas por el gobierno, como la instauración del Estado de excepción, no han dado los resultados que espera la población ya que la violencia no ha disminuido. IR