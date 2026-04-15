Ruta de El Reparto paraliza labores por extorsión

Tegucigalpa – El servicio de transporte en la colonia El Reparto se mantiene prácticamente paralizado, con apenas dos o tres buses en operación, debido a un nuevo cobro de extorsión que mantiene en zozobra a conductores y propietarios.

Transportistas denuncian la falta de seguridad en la terminal, lo que ha obligado a reducir las unidades en circulación por temor a represalias.

Los conductores indicaron que temen por sus vidas ante las amenazas de esta nueva estructura.

“Así no podemos trabajar, hay zozobra que nos pueda pasar algo, nos da pesar por los pasajeros que no cuentan con el servicio pero tenemos que asegurar que a nadie le pase nada”, indicó uno de los afectados.

Constantemente, los conductores están denunciando cobros de extorsión por nuevas estructuras criminales.

Actualmente, la ruta que cubre el Carrizal también está semiparalizada por el mal llamado “impuesto de guerra”. IR