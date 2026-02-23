Rusia usa bandera hondureña en buques para cometer sabotaje y periodista rusa hasta tiene pasaporte de Honduras, denuncia embajador Fournier

Tegucigalpa – Al menos tres buques con bandera hondureña han sido utilizados por Rusia para evadir sanciones internacionales, confirmó la noche de este domingo el embajador de la Unión Europea en Tegucigalpa, Gonzalo Fournier.

– Camerún, Gabón, Panamá son otros países que son afectados con esta práctica rusa utilizada para evadir sanciones.

“Esta no es una noticia nueva. Lo que significa que la guerra de Ucrania que podría parecer lejana para los hondureños está mucho más cerca de lo que puede parecer. Esto es así porque Rusia utiliza la bandera de Honduras en muchos buques para evadir las sanciones internacionales”, expresó el diplomático en su participación en el programa televisivo 30/30 que dirige el periodista Edgardo Melgar.

Reveló que el primer gran incidente que se registró en el Mar Báltico de un buque que quiere hacer un sabotaje alzando anclas y arrastrando cables de transmisión digital, tal vez para la televisión, tenía bandera hondureña. Este fenómeno es conocido como la flota negra o oscura rusa.

El embajador Fournier detalló que luego se registró que hasta tres buques -al menos- con bandera hondureña fueron utilizados por Rusia para evadir sanciones internacionales, hacer actos de sabotaje e incluso hubo un incidente en La India con un buque con bandera hondureña. Todos estos incidentes han sido notificados a las autoridades hondureñas.

Recalcó que “significa que puede haber un desastre ambiental con un barco con bandera hondureña, que no consigue tener seguro porque está en muy malas condiciones y es un verdadero peligro para la navegación, el problema no es solo que cometan actos de sabotaje, sino que puedan ocasionar un desastre medioambiental por las pobres condiciones en que navegan”.

La periodista rusa que tiene pasaporte de Honduras.

Igualmente, el diplomático reveló que “hay una periodista conocida en Rusia que utiliza el pasaporte hondureño para evadir también las sanciones, y acaba de ser sancionada por la Unión Europea e incluida en la lista de sanciones el pasado 29 de enero de 2026”.

Utiliza el pasaporte hondureño -vigente desde 2007- para viajar a Francia y España, sin embargo fue descubierta y sancionada. Se desconoce cómo lo adquirió. JS