Rusia solicita participar como observador en las elecciones generales al CNE

Tegucigalpa – El Consejo Nacional Electoral (CNE) recibió una solicitud de parte del gobierno de Rusia para participar como observador en el proceso electoral.

A través de una carta, Rusia espera aprueben la observación de miembros de la Comisión Electoral Central de la Federación.

La carta fue dirigida a la consejera presidenta, Ana Paola Hall.

Honduras se someterá a elecciones generales el próximo 30 de noviembre y para ello ya aprobó el reglamento para la inscripción de observadores nacionales e internacionales. IR