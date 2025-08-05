Rusia rechaza amenazas a los importadores de su petróleo por parte de Estados Unidos

Moscú – El Kremlin rechazó hoy las amenazas de Estados Unidos de imponer aranceles secundarios a los importadores de petróleo ruso en el marco del ultimátum para que Rusia detenga la guerra en Ucrania.

«Escuchamos muchas declaraciones que en la práctica son amenazas. Son intentos de obligar a los países a cesar las relaciones comerciales con Rusia. Consideramos estas declaraciones ilegales», afirmó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov en su rueda de prensa telefónica diaria.

El representante de la Presidencia rusa añadió que Rusia considera que «los países soberanos deben tener y tienen el derecho a elegir por sí mismos a sus socios comerciales (…), y elegir por sí mismos las formas de cooperación comercial y económica que sirve a los intereses de cada país concreto».

La India acusó este lunes a Estados Unidos y a la Unión Europea de hipocresía por mantener un significativo comercio con Rusia mientras «castigan» a Nueva Delhi por sus importaciones de petróleo ruso, cuya compra, aseguró, fue incluso alentada por Washington en el pasado.

«Resulta revelador que las mismas naciones que critican a India, participan ellas mismas en el comercio con Rusia (…) En este contexto, señalar a India es injustificado e irrazonable. Como cualquier gran economía, India tomará todas las medidas necesarias para salvaguardar sus intereses nacionales y su seguridad económica», señaló un comunicado del ministerio de Exteriores indio este lunes.

La declaración de la India se produjo pocas horas después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, anunciara un aumento de los aranceles a las exportaciones indias como consecuencia de sus compras de crudo ruso.

«No les importa cuántas personas en Ucrania estén siendo asesinadas por la maquinaria de guerra rusa», lamentó Trump al justificar la medida.

El presidente estadounidense presentó el pasado 29 de julio un ultimátum de 10 días a Rusia para que cesara las hostilidades en Ucrania y amenazó con imponer sanciones y aranceles secundarios a los países que compran el crudo ruso, aunque confesó no saber si esta medida sería efectiva, ya que Moscú ha aprendido a evadir las sanciones.

La India, el tercer mayor importador de crudo del mundo, ha adoptado una postura neutral en la guerra de Ucrania, y desde 2022 ha incrementado significativamente sus compras de petróleo ruso, pasando de menos del 2 % a más de un tercio de sus importaciones totales, según cifras oficiales. EFE

(vc)