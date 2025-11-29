Rusia denuncia injerencia de Trump en proceso electoral de Honduras

Tegucigalpa – La portavoz de la Cancillería de Rusia, María Zajarova, denunció en las últimas horas injerencia de Estados Unidos a través del presidente Donald Trump en el proceso electoral de Honduras.

A través de la cuenta de red social “X” de la Cancillería de Rusia, Zajarova calificó las declaraciones de Trump como injerencia por expresar su apoyo a uno de los candidatos presidenciales.

Señaló es una injerencia flagrante en el proceso electoral y en los asuntos internos de un Estado soberano.

💬 #Zajárova: Trump expresó su apoyo abierto a uno de los candidatos a la presidencia de la República de #Honduras.



Esto es una injerencia flagrante en el proceso electoral y en los asuntos internos de un Estado soberano.



— Cancillería de Rusia 🇷🇺 (@mae_rusia) November 28, 2025

“Partimos de que el pueblo de Honduras, de conformidad con su legislación nacional y con sentido de su propia dignidad, hará una elección consciente, verdaderamente democrática y no impuesta desde el exterior”, expresó.

Cabe recordar, que Trump brindó dos declaraciones sobre el proceso electoral de Honduras, la primera para respaldar al presidenciable del Partido Nacional, Nasry Asfura, alegando que él es el único con el que podría trabajar.

Al mismo tiempo, calificó a Salvador Nasralla del Partido Liberal como una persona que finge odiar al comunismo, pero que llevó a Xiomara Castro llegar al poder.

Mientras que a Rixi Moncada de Libertad y Refundación (Libre), indicó que ella admitió ser seguidora de Fidel Castro.

Por otro lado, el viernes volvió a ratificar su apoyo a Asfura y brindar un indulto al exmandatario Juan Orlando Hernández (2014-2022) sentenciado a 45 años de prisión por delitos de narcotráfico. AG