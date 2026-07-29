Rusia aumenta presión sobre las redes sociales al ordenar captura del fundador de Telegram

Moscú – Rusia decidió hoy aumentar la presión sobre el servicio de mensajería Telegram, utilizado profusamente por jóvenes, empresarios y militares, al declarar en busca y captura a su fundador, Pável Dúrov, residente en el extranjero.

Dúrov, quien ya fue detenido en Francia en 2024, es acusado en Rusia de colaborar con actividades terroristas, en virtud del artículo 205.1 del código penal, según informó el Servicio Federal de Seguridad (FSB).

Las fuerzas de seguridad han endurecido en los últimos meses el control sobre internet y, en particular, las redes sociales, al bloquear su empleo con la excusa de que son utilizados por grupos que amenazan la seguridad nacional, uno de los motivos del desplome en los sondeos de la popularidad del presidente ruso, Vladímir Putin.

Telegram, plataforma fundada en 2013 que ha sido bloqueada en países como Irán y multada por gobiernos occidentales, cuenta con más de mil millones de usuarios.

Letanía de acusaciones

El FSB, que ya le había acusado de cooperación con terrorismo en marzo pasado, desglosó una letanía de cargos contra la plataforma. «No eliminó numerosos canales, chats y bots de la aplicación utilizados activamente por las agencias de inteligencia ucranianas, organizaciones extremistas y terroristas para organizar y coordinar sabotajes y atentados terroristas, asesinatos en masa y fraude cibernético en Rusia», denuncia el comunicado oficial.

Añadió que «esto ha provocado numerosas víctimas, incluyendo a mujeres y menores de edad, además de miles de millones de dólares en daños materiales».

El FSB asegura haber detenido durante el último año a 46 jóvenes rusos con edades entre 18 y 22 años que, tras acceder al chatbot de Telegram Daivinchik/Leo, supuestamente un servicio de citas, se vieron implicados en actividades de sabotaje y terrorismo.

Además, el Ministerio del Interior informó sobre más de 24.000 casos de empleo de esa red social por parte de estafadores, además de otros crímenes como tráfico de armas, narcotráfico y ciberataques

Las acusaciones tienen lugar dos días después de que el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, criticara a Telegram por el escaso interés mostrado en su diálogo con las autoridades rusas.

Amenaza de extradición

Según el diario Kommersant, el tribunal Lefórtovo de la capital rusa emitirá en breve una medida cautelar contra Dúrov, que podría ser de dos meses de arresto en ausencia, pero podría incluir también una demanda de extradición a través de la Interpol.

Abogados recomendaron a Dúrov, de 41 años, que se abstenga de viajar a los países del espacio postsoviético que tienen firmados acuerdos con Rusia, ya que algunos de esos gobiernos ya ha entregado a activistas reclamados por la Justicia rusa.

Sea como sea, no creen que los Emiratos Árabes Unidos y Francia, países que han concedido la ciudadanía al ruso, puedan atender una petición de ese tipo, ya que ésta tiene una motivación política, especialmente, a ojos de los gobiernos occidentales.

En todo caso, otros juristas consultados por medios oficiales opinan que el fundador de Telegram podría ser condenado en rebeldía a cadena perpetua. Aunque la medida del FSB no convierte automáticamente en ilegal el empleo de Telegram en Rusia, el diputado Andréi Kolesnik no descartó que la plataforma también sea declarada terrorista.

«La compañía aún tiene posibilidades de trabajar legalmente en Rusia (…) Son exigencias normales que existen en todo el mundo», comentó a TASS Andréi Svíntsov, vicepresidente del comité de política informativa de la Duma o cámara de diputados.

Dúrov se rebela

Dúrov, una figura que apenas realiza apariciones públicas, no tardó en responder por medio de una foto en la cuenta de Telegram de la red social X. En una clara muestra de rechazo, el ruso le muestra el dedo del medio al FSB.

Se trata de una imagen que él ya había utilizado en 2011 después de que el holding ruso Mail.ru anunciase su intención de adquirir la red social VKontakte, el Facebook ruso, su primera gran creación.

Precisamente, de ese primer encontronazo con el Kremlin surgió Telegram, que las autoridades ya intentaron cerrar en 2018, aunque finalmente se echaron atrás después de unas multitudinarias protestas populares.

En los últimos meses Dúrov llamó a las barricadas digitales cuando las autoridades rusas comenzaron a bloquear las redes sociales por no eliminar contenidos prohibidos -también WhatsApp- y ralentizar internet en todo el país con la excusa de las amenazas de drones ucranianos.

Entonces, animó a los rusos a utilizar VPN, las redes privadas virtuales que mantienen en los últimos meses una abierta guerra con la máquina de censura del Kremlin por el control de internet y el acceso libre a la información.

Moscú ha intentado imponer como alternativa un servicio de mensajería nacional, MAX -a imagen y semejanza del chino WeChat-, pero ha fracasado en su intento, ya que ciudadanos, funcionarios, propagandistas, gobernadores y soldados siguen recurriendo a Telegram. EFE