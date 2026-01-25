Rusia atacó Ucrania esta semana con más de 1.700 drones, 1.380 bombas aéreas y 69 misiles

Berlín – Rusia lanzó en la última semana más de 1.700 drones de ataque, casi 1.400 bombas aéreas guiadas y 69 misiles contra territorio ucraniano, denunció este domingo el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, quien precisó que los principales objetivos fueron instalaciones energéticas y edificios residenciales.

«Sólo esta semana, los rusos lanzaron más de 1.700 drones de combate, más de 1.380 bombas aéreas guiadas y 69 misiles de diferentes tipos. Cada ataque masivo de Rusia puede ser devastador. Por eso necesitamos misiles para los sistemas de defensa aérea cada día, y seguimos trabajando con Estados Unidos y Europa para reforzar la protección del espacio aéreo», escribió Zelenski en un mensaje en Telegram.

Agregó que los principales objetivos que Rusia ataca son la energía, infraestructura crítica y edificios residenciales.

«Hoy, en Vilna, nos coordinamos con nuestros socios en la región: Lituania y Polonia. Trabajamos con cada líder para fortalecer Ucrania», agregó, al referirse a la reunión este domingo en la capital lituana con los jefes de Estado de ese país báltico, Gitanas Nauseda, y el presidente polaco, Karol Nawrocki, en el llamado formato del Triángulo de Lublin.

«Todos deben ser conscientes de la amenaza que representa Rusia, y nuestros pueblos son los que mejor lo entienden. Gracias a todos los que nos ayudan a mantenernos firmes», concluyó.

En tanto, la Fuerza Aérea ucraniana informó en un comunicado que Rusia lanzó desde las 18.30 horas del sábado y durante la noche dos misiles balísticos Iskander M/misiles antiaéreos guiados S-300 desde la región rusa de Briansk, así como 102 drones de ataque Shahed, Gerbera y de otros tipos desde las direcciones rusas de Kursk, Oriol, Briansk y Shatálovo y desde territorio ucraniano ocupado de Donetsk.

Alrededor de 70 de los drones eran Shahed, agrega el balance diario de la Fuerza Aérea en Telegram.

Hasta las 08.30 del domingo, la defensa antiaérea derribó o neutralizó 87 drones de ataque en el norte, sur, centro y este del país.

Se registraron impactos de quince aparatos no tripulados en 10 localizaciones, así como la caída de fragmentos de drones en una, indicó el comunicado, que añadió que se está verificando la información sobre dos misiles.

La Fuerza Aérea advertía en su reporte que a esas horas el ataque continuaba y había varios drones enemigos en el espacio aéreo ucraniano. JS