Rusia asegura que Venezuela no supo utilizar defensas antiaéreas durante captura de Maduro

Moscú.- El embajador ruso en Venezuela, Serguéi Melik-Bagdasárov, aseguró este lunes que Caracas efectuó dos disparos con las baterías antiaéreas rusas contra las tropas estadounidenses durante la operación de captura del presidente Nicolás Maduro, pero fallaron por falta de capacitación del personal militar venezolano.

«Además de tener una ametralladora en las manos, hay que saber dispararla», aseguró en una entrevista con el canal Rossia 24.

El diplomático responsabilizó a los militares venezolanos de no contar con la «capacitación suficiente» para manejar los sistemas de defensa antiaérea rusos Iglá, que según él fallaron durante la operación militar estadounidense del pasado 3 de enero.

Explicó que le comunicaron que «hubo al menos dos disparos (por parte de los sistemas de defensa rusos) y ambos fallaron su objetivo».

Con todo, Melik-Bagdasárov aseguró que la cooperación militar continúa, que «no se ha cancelado», que Rusia sigue cumpliendo con sus compromisos y que el mantenimiento de los sistemas de armas rusos en el país latinoamericano continuará durante décadas.

Tras la captura de Maduro, los medios internacionales se preguntaron acerca de la operatividad y efectividad de los sistemas de defensa antiaérea que Rusia le había suministrado con anterioridad a Venezuela.

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, insinuó en su momento que la defensa antiaérea rusa se mostró insuficiente, y es que las baterías S-300 y los sistemas Buk fueron inutilizados por los sistemas de lucha radioelectrónica.

De este modo, el Kremlin quedó en evidencia como exportador de seguridad al no poder garantizar la defensa de los regímenes autoritarios que tiene por aliados

Hoy mismo, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, defendió que Rusia está interesada en continuar con su inversión en Venezuela.

«Tenemos varios proyectos que nos interesa continuar», informó defendiendo que Rusia «ha mantenido contacto constante con los líderes venezolanos a diario desde el principio» y que «conoce bien» a la presidenta encarga de Venezuela, Delcy Rodríguez.

El año pasado Rusia comunicó haber construido una fábrica de munición para fusiles Kaláshnikov y estar en proceso otra de fusiles de asalto en el país latinoamericano, donde ya contaba con otras plantas de industria militar.EFE/ir