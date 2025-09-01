Rueda amplía la nómina de convocados y agrega a Denis Meléndez y Yustin Arboleda

Tegucigalpa– El entrenador Reinaldo Rueda ha decidido ampliar la lista de la Selección de Honduras de 24 a 26 jugadores de cara al inicio de la tercera ronda de las eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial de 2026.

La medida busca contar con más opciones tácticas y ofensivas para los compromisos decisivos.

Los llamados de última hora son el mediocampista Denis Meléndez, quien destacó con un doblete en la victoria de Motagua sobre Real España, y el atacante Yustin Arboleda, de Olimpia, quienes se unirán a la concentración para reforzar al equipo hondureño.

Rueda aclaró que estas incorporaciones no responden a lesiones ni contratiempos físicos de jugadores previamente convocados, sino que son parte de su estrategia para fortalecer la nómina y asegurar mayor versatilidad en el campo.

Honduras se concentra este lunes con los jugadores locales y a medida que vayan llegando los legionarios para conformar el equipo que disputará el primer encuentro de esta última fase rumbo al Mundial de 2026 ante Haití el viernes y contra Nicaragua el martes. IR