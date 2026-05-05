Rubio, sobre la recompensa por Diosdado Cabello: «La política de EEUU no ha cambiado»

Washington.– El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó este martes que la política de su país «no ha cambiado», al ser consultado sobre si se mantiene la recompensa por la captura del ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello.

«La política de Estados Unidos en este tema no ha cambiado y cuando cambie te lo dejaremos saber», respondió en español el jefe de la diplomacia estadounidense en una rueda de prensa en la Casa Blanca.

Diosdado Cabello, una prominente figura del chavismo, está acusado por la Justicia estadounidense de narcotráfico, y el Departamento de Estado ofrece en su página web una recompensa de hasta 25 millones de dólares por información que conduzca a su arresto.

Tras la captura de Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero, por parte de fuerzas estadounidenses en Caracas, Cabello ha seguido en el Gobierno de la presidenta interina, Delcy Rodríguez, quien fue vicepresidenta de Maduro.

En lo que va de año, la Administración de Donald Trump ha restablecido las relaciones diplomáticas con Venezuela y ha reconocido la legitimidad del Gobierno de Delcy Rodríguez, con el que trabaja para abrir el sector petrolero venezolano a las inversiones estadounidenses. EFE/ir