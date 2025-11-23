Rubio, en la reunión con delegación ucraniana sobre plan de paz: «hemos avanzado bastante»

Ginebra.- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró que su delegación y la ucraniana «han avanzado bastante» en el «repaso de los puntos uno por uno» del plan de paz de Donald Trump para la paz en Ucrania.

«Basándonos en las aportaciones de todas las partes implicadas aquí, hemos podido repasar algunos de esos puntos ahora uno por uno.Y creo que hemos avanzado bastante», aseguró al lado del líder de la delegación ucraniana, Andri Yermak, en una breve comparecencia de ambos entre las conversaciones en la misión norteamericana en Ginebra.

«Nuestros equipos han regresado ahora a sus salas mientras trabajamos en algunas de las sugerencias que se nos han planteado.Así que estamos llevando a cabo algunos cambios y ajustes con la esperanza de avanzar y reducir las diferencias para acercarnos a algo con lo que tanto Ucrania como, obviamente, Estados Unidos se sientan muy cómodos», agregó. EFE/ir