Rubio asegura que EEUU no mantiene tropas en el territorio de Venezuela

Washington – El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, dijo este domingo que su país no mantiene tropas en territorio de Venezuela, un día después de la operación relámpago de Washington para capturar y sacar de Caracas al presidente Nicolás Maduro.

«No tenemos fuerzas estadounidenses sobre el terreno en Venezuela», dijo el jefe de la diplomacia estadounidense a NBC News. «Solo estuvieron por cerca de dos horas cuando fueron a capturar a Maduro», agregó.

El presidente Donald Trump dijo este sábado que estaba preparado para lanzar una segunda oleada de ataques contra Venezuela «mucho mayor que la primera», durante la que se capturó a Maduro y su esposa, Cilia Flores, pero que no dará la orden si la vicepresidenta y ahora presidenta encargada, Delcy Rodríguez, hace lo que EE.UU. quiere.

Preguntado sobre estas declaraciones de Trump al tabloide New York Post, Rubio insistió en que Washington solo actuará para proteger sus intereses. «Lo que el presidente (Trump) está diciendo es muy simple: como presidente de los Estados Unidos, no va a andar diciéndole a la gente lo que no va a hacer», indicó.

«Ahora hay otras personas a cargo del aparato militar y policial allí (en Venezuela). Tendrán que decidir ahora qué dirección quieren tomar, y esperamos que elijan una dirección diferente a la que eligió Nicolás Maduro. En última instancia, esperamos que esto conduzca a una transición integral en Venezuela», agregó.

«Hasta que Venezuela aborde los problemas que tenía bajo el gobierno de Maduro, que aún persisten, seguirá enfrentando presión por parte de EE.UU. Lo más importante para nosotros es la seguridad, el bienestar y la prosperidad de EE.UU.», insistió el secretario de Estado.

Rubio afirmó también que dentro de estos esfuerzos, Washington continuará atacando embarcaciones supuestamente relacionadas con el narcotráfico en el Caribe e insinuó que podrían continuar las confiscaciones de buques petroleros sancionados que transportan crudo venezolano, una táctica que han empleado en las últimas semanas para presionar a Caracas.

Maduro fue detenido en la madrugada de este sábado en una operación relámpago de Washington bautizada como ‘Resolución Absoluta’ junto con la primera dama venezolana, para luego ser trasladado a Nueva York, donde enfrenta cargos por narcotráfico y corrupción. EFE

(vc)