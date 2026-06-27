Rubio anuncia posible visita de Donald Trump a la India a principios de 2027

Nueva Delhi – El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, anunció una posible visita del presidente estadounidense Donald Trump a la India a principios de 2027, a medida que las negociaciones comerciales entre Nueva Delhi y Washington entran en el tramo final, reportó la agencia india IANS el sábado.

«Estamos en la recta final para cerrar (el acuerdo comercial entre India y Estados Unidos) y las perspectivas son muy positivas (…) Espero regresar (a la India) antes de finales de año y preparar una visita presidencial a principios del año que viene», declaró Rubio desde Washington a IANS.

El embajador de EE. UU. en la India, Sergio Gor, aseguró que Trump «tiene muchas ganas de venir», aclarando que no hay una fecha definida para la posible visita.

La India afirmó esta semana que las negociaciones para alcanzar un acuerdo comercial interino con EE. UU. han tenido «avances sustanciales», tras concluir una ronda de reuniones en Nueva Delhi entre el ministro de Comercio indio, Piyush Goyal, y el representante de Comercio Exterior de EE. UU., Jamieson Greer.

Washington y Nueva Delhi buscan concretar un acuerdo interino antes del 24 de julio, como paso previo para culminar un acuerdo de comercio bilateral.

El principal escollo en las negociaciones son los aranceles que el Gobierno Trump ha impuesto sobre la nación asiática.

El último gran avance ocurrió en febrero, cuando Washington y Nueva Delhi anunciaron conjuntamente la firma de un marco de acuerdo interino que sienta las bases para su pacto comercial bilateral.

Dicho documento proponía fijar un arancel recíproco del 18 % y activar la eliminación inmediata de los gravámenes punitivos que EE. UU. aplicaba a los productos indios. JS