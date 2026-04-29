Rubén Rocha, veterano gobernador del violento Sinaloa acusado de narcotráfico por EEUU

Ciudad de México – Rubén Rocha Moya, gobernador del estado de Sinaloa – uno de los territorios más violentos de México -, fue señalado este miércoles por la Justicia estadounidense de estar implicado en una presunta conspiración con líderes del Cartel de Sinaloa para exportar grandes cantidades de narcóticos a EEUU a cambio de apoyo político.

Nacido hace 76 años en el municipio sinaloense de Badiraguato, cuna del Chapo Guzmán, uno de los narcotraficantes más famosos del mundo y preso en Estados Unidos, Rocha es un veterano político asociado a la izquierda mexicana, quien se había presentado varias veces en las elecciones estatales antes de lograr, en 2021, la confianza mayoritaria de sus ciudadanos para liderar el gobierno de su estado natal con más del 56 % de los votos.

Tuvo una trayectoria académica como rector en la Universidad Autónoma de Sinaloa, de 1993 a 1997, no sin dejar el activismo político.

Fue diputado local y candidato a gobernador en tres ocasiones, todas ellas bajo alianzas de partidos de izquierdas vinculados al liderazgo a nivel nacional del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), antecesor de la actual mandataria, Claudia Sheinbaum.

Antes de llegar al gobierno de Sinaloa, fue senador en ese estado por la coalición ‘Juntos Haremos Historia’, mismo grupo de partidos que llevó a AMLO, Sheinbaum y su autodenominado movimiento político Cuarta Transformación a la presidencia del país.

Ahora, el veterano político se enfrenta a una imputación de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, que lo acusa junto a otros funcionarios de «conspirar con líderes del cartel de Sinaloa para importar cantidades masivas de narcóticos a EEUU a cambio de apoyo político y sobornos», según indicó en un comunicado.

Vinculado en el pasado al capo Mayo Zambada

Esta acusación no es nueva, pues desde hace tiempo medios mexicanos especulaban con que Estados Unidos iba a emprender una campaña contra los llamados ‘narcopolíticos’, grupo en el que la oposición incluía al gobernador de Sinaloa.

De hecho, hace dos años Rocha se vio envuelto en una agria polémica tras la detención del histórico líder del Cartel de Sinaloa, Ismael ‘el Mayo’ Zambada, preso en 2024 en territorio estadounidense, a donde acudió, según denunció entonces su abogado, «por la fuerza» tras un engaño de Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín ‘el Chapo’ Guzmán.

En una carta desde prisión Zambada aseguró que, el día de su arresto, iba a acudir a un rancho en las afueras de Culiacán, capital de Sinaloa, para reunirse con el gobernador del estado, del oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena), y el fallecido diputado electo Héctor Cuén.

En ese momento tanto López Obrador y Sheinbaum, presidente en ejercicio y mandataria electa, respaldaron al político ante esas acusaciones.

«Le creemos al gobernador, es un compañero del movimiento desde hace tiempo, tiene un enorme apoyo popular en Sinaloa (…) él dio su explicación de frente, directo, y nosotros vamos a seguir apoyando a Sinaloa», dijo Sheinbaum.

Ahora, la presunta relación con el narcotráfico de Rocha vuelve al primer plano tras la imputación de Estados Unidos, una acusación que el político negó «categóricamente» porque «carece de veracidad» y dijo que es un «ataque» al movimiento encabezado por Sheinbaum. JS