Rubén Darío Paz, comparte su libro más reciente: “Bueno para comer: plantas del sur de Mesoamérica”

Tegucigalpa – El panorama cultural y científico del país cuenta con un nuevo referente documental tras la presentación del libro “Bueno para comer: plantas del sur de Mesoamérica”, autoría del investigador e historiador Rubén Darío Paz.

La obra se consolida como una aproximación antropológica orientada a valorar la riqueza gastronómica y el uso de la flora en el occidente de Honduras, entendiéndolos como componentes esenciales de la identidad nacional.

El estudio fundamenta la relación milenaria entre los habitantes y el accidentado relieve hondureño. La investigación destaca que la presencia humana en el territorio data de hace más de 11,000 años —con evidencias clave en la cueva de La Estanzuela, en Marcala, La Paz—. Desde entonces, las poblaciones locales han dependido de la recolección de frutos, semillas, hojas y raíces para complementar su dieta de subsistencia.

Asimismo, el libro ubica al occidente de Honduras dentro de la superárea cultural de Mesoamérica, un espacio geográfico donde civilizaciones como los mayas, y culturas vivas como los Lencas y Chortís, lograron la domesticación de especies emblemáticas como el maíz, el cacao y el frijol.

Para facilitar la comprensión del lector, el autor organizó el contenido en cinco secciones temáticas especializadas:

• Plantas ancestrales y emblemáticas: Especies ligadas a la historia y cosmovisión regional.



• Hojas y flores comestibles: Clasificación de recursos de consumo frecuente como el loroco, el chipilín y la flor de izote.



• Frutos, semillas y tubérculos: Elementos que han garantizado la seguridad alimentaria en épocas de escasez.



• Condimentarias y aromáticas: Hierbas empleadas para definir el perfil de la cocina local.



• Medicinales: Flora utilizada en la medicina tradicional para aliviar malestares corporales.

La publicación enfatiza que los saberes alimenticios se transmiten de generación en generación y forman parte de la memoria colectiva del territorio. El texto analiza también el sincretismo cultural derivado del proceso de mestizaje a partir del siglo XVI, utilizando como ejemplo el tamal moderno: un platillo que fusiona el maíz americano, las hojas de plátano africanas, el cerdo europeo y el arroz de origen asiático.

Con esta obra, el occidente hondureño reafirma su condición de mosaico cultural, donde la preservación del conocimiento botánico sigue siendo un pilar para la medicina comunitaria y la identidad gastronómica actual. JS