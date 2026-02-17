Roy Pineda asume coordinación de la Sala de lo Laboral en medio de alta carga y embargos al Estado

Tegucigalpa – En un contexto marcado por una elevada carga de procesos laborales que impactan directamente al Tesoro Nacional mediante múltiples embargos, el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Roy Pineda Castro, fue designado como nuevo coordinador de la Sala de lo Laboral del Poder Judicial.

Durante sus primeras declaraciones, luego de su rotación el magistrado subrayó que uno de los principales retos de su gestión será dar respuesta clara a la ciudadanía sobre la cuantía real de los procesos en curso, la cual calificó como “muy alta”.

En ese sentido, informó que ya solicitó información tanto a la Coordinación de Trabajo como a la Coordinación de lo Contencioso Administrativo, con el fin de conocer el número exacto de exhortos que hay y que llegan desde otros juzgados del país.

“Necesitamos saber cuántos son esos exhortos. Pronto divulgaremos las cifras para compartirlas con la población”, afirmó Pineda Castro.

El magistrado adelantó que su plan de trabajo se enfocará en dos líneas estratégicas: fortalecer la conciliación en el proceso laboral y promover la conciliación administrativa. Para ello, se impulsará la capacitación de jueces en métodos alternos de solución de conflictos.

Según explicó, la conciliación representa una herramienta clave para descongestionar los tribunales, reducir la mora judicial y, al mismo tiempo, aliviar la presión financiera que actualmente enfrentan las finanzas públicas por demandas laborales prolongadas. LB