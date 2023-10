Roy Keane pide que le quiten la capitanía a Bruno Fernandes

Londres – Roy Keane, excapitán del Manchester United, pidió que le quiten la capitanía a Bruno Fernandes después de su actitud en la derrota de los ‘Diablos Rojos’ por 0-3 este domingo.

Keane, que actúa de comentarista en Sky Sports, criticó la decisión de Erik Ten Hag de entregarle la capitanía al portugués este verano, después de quitársela a Harry Maguire y enfatizó los gestos de queja y desgana de Fernandes durante la derrota contra el City.

«Visto lo que he visto hoy, le quitaría la capitanía al 100 %. Sé que es una decisión muy importante, después de habérsela quitado a Maguire, pero Fernandes no tiene material de capitán», aseguró Keane, que recordó cuando la temporada pasada, en una derrota por 0-5 ante el Liverpool, Fernandes hizo gestos de queja a sus propios compañeros, no actuando como un verdadero capitán.

«No es aceptable y se la deberían quitar. Hay que empezar por algún lado para solucionar los problemas. Yo empezaría con esto, porque el entrenador es capaz de hacerlo. Fernandes es un futbolista brillante, pero en términos de capitán, es lo opuesto a lo que me gustaría que un capitán fuera». EFE