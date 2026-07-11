Rototom estrena un sistema híbrido pionero que baja el uso de combustibles fósiles un 90%

Benicàssim (Castellón).l festival Rototom Sunsplash pondrá en marcha este verano en el marco de su 31 edición, que celebrará del 16 al 22 de agosto en Benicàssim (Castellón) un sistema híbrido pionero de energía solar y almacenamiento mediante baterías de última generación que permitirá reducir en torno a un 90% el consumo de combustibles fósiles asociado a la generación eléctrica, evitando la emisión de 7,7 toneladas de dióxido de carbono.

La iniciativa forma parte de una estrategia más amplia de adaptación y sostenibilidad ambiental desarrollada en los últimos años por la organización del festival que incluye también la consolidación de espacios de sombra y descanso concebidos como “refugios climáticos” para las personas asistentes dentro del mismo recinto.primeros eventos musicales en España en contar con los sistemas ProBess de almacenamiento energético aplicados a la producción en espectáculos en vivo, según han informado desde GTECH Soluciones Globales Sostenibles, la empresa que ha desarrollado y ejecutado la instalación.

La nueva tecnología se instalará en dos puntos del festival: el escenario Lion Stage y una de las dos zonas de acampada.

Baterías con energía solar

El sistema sustituye parcialmente los grupos electrógenos diésel por baterías cargadas mediante energía solar, pasando de los diez actuales a cuatro, lo que permitirá ahorrar 3.000 litros de combustible durante la celebración del evento y disminuirá de forma notable la contaminación acústica en la zona de acampada.

En este sentido, desde la empresa explican que, en el caso de la acampada, mientras antes estos generadores funcionaban las 24 horas con diésel, el nuevo modelo cubrirá 21 horas diarias con energía solar almacenada, recurriendo al combustible fósil únicamente como apoyo durante tres horas.

“Para quienes acampan esto significa noches sin ruido, aire más limpio y un entorno acorde con el espíritu del festival”, señalan desde la organización del Rototom Sunsplash, que da con esta medida un paso más en su estrategia para acelerar la transición energética en el ámbito de los grandes eventos culturales.

La adaptación al cambio climático constituye otro de los ejes de actuación del festival, de tal forma que espacios culturales donde se concentra la actividad extramusical durante las tardes, como Pachamama, Jamkunda, Magicomundo o el Mercado Artesano, funcionan como áreas de descanso protegidas del calor gracias a estructuras ventiladas, zonas arboladas y amplias superficies de sombra.

Estos espacios, concebidos originalmente para actividades comunitarias, educativas y culturales, “actúan como refugios climáticos para los miles de asistentes que nos visitan cada verano”, casi 220.000 personas de 110 nacionalidades según datos oficiales de la última edición.

Ajuste de horarios

En esa misma línea, la organización ha ajustado este año los horarios de apertura del recinto para concentrar la actividad en las horas de menor exposición térmica, manteniendo doce horas diarias ininterrumpidas de programación entre conciertos -que se prolongarán hasta la madrugada- y actividades culturales, encuentros y propuestas educativas, que transitarán entre las tardes y las primeras horas de la noche.

Las nuevas medidas se suman a otras actuaciones ambientales desarrolladas por Rototom durante los últimos años, entre ellas la implantación de iluminación LED en la totalidad del recinto, el uso de alumbrado solar en parte de la acampada, la reducción total de plásticos de un solo uso, sistemas de recogida selectiva y reciclaje, programas de reutilización de recursos hídricos y el fomento de productos de proximidad en la oferta gastronómica.

Las mismas fuentes del festival recuerdan que fue también pionero en la medición de su huella de carbono como herramienta para evaluar y reducir progresivamente su impacto ambiental.

Con más de tres décadas de trayectoria, Rototom se ha convertido en uno de los mayores festivales de música reggae de Europa y en un referente para la experimentación de soluciones sostenibles aplicadas a eventos de gran formato.

Del 16 al 22 de agosto, el encuentro reunirá en Benicàssim a figuras internacionales del dancehall y la escena reggae más contemporánea como Major Lazer Soundsystem, Shenseea, Protoje y Kybba, junto a referentes históricos del reggae roots como Alpha Blondy o Luciano, junto a la banda fundacional del ska jamaicano, The Skatalites.

El cartel incorpora además propuestas con proyección más allá del ámbito reggae, como Greentea Peng y, ya en la escena estatal, como Lia Kali o G5, la formación integrada por Kiko Veneno, Muchachito, El Canijo de Jerez, Tomasito y Diego Ratón.