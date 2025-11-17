Rosalía revoluciona las listas españolas de éxitos con ‘Lux’ y consigue la triple corona

Madrid.- Rosalía se hizo este lunes con la triple corona de las listas españolas al figurar en la primera posición entre los álbumes de más éxito con ‘Lux’, también en su versión física en vinilo, y entre los sencillos más reproducidos con ‘La perla’, pero también con el resto de sus nuevas canciones.

Según publicó Promusicae con los datos correspondientes a ventas físicas y reproducciones digitales entre el 7 y el 13 de noviembre, la artista catalana ha conseguido la entrada más fuerte con su cuarto álbum de estudio con una calificación de disco de platino.

Antes también alcanzó el número 1 entre los discos de mayor éxito con ‘El mal querer’ (2018), que estuvo una semana en esa posición, y con ‘Motomami’ (2022), que se mantuvo en lo más alto durante seis semanas. ‘Los Angeles’ (2017), su debut discográfico, hubo de conformarse con la novena posición como la más alta en lista.

Su buena posición en España se produce en medio de una gran acogida mundial, pues ha sido número 1 global en Spotify durante su primera semana, número 2 en Alemania o número 4 en mercados complicados como los de Italia, EE.UU. o Reino Unido, donde se ha convertido en la artista española que más alto ha llegado nunca.

En la lista que refleja los vinilos más vendidos en España también gobierna ‘Lux’. Cabe destacar igualmente la proeza conseguida en la lista de las 100 canciones con más reproducciones, pues las 15 canciones que integran la versión digital de ‘Lux’ de Rosalía entran entre los 17 primeros puestos.

Así, tras ‘La perla’, aparecen ‘Reliquia’ (número 2), ‘Berghain’ (que fue número 1 la semana anterior y es número 3 en esta ocasión), ‘Sexo, violencia y llantas (4), ‘Divinize’ (6), ‘Dios es un stalker’ (7), ‘Porcelana’ (8), ‘La rumba del perdón (9), ‘La yugular’ (10), ‘Mio Cristo Piange Diamante’ (11), ‘De madrugá’ (12), ‘Mundo nuevo’ (13), ‘Sauvignon Blanc’ (14), ‘Magnolias’ (15) y ‘Memória’ (17).

En una clasificación habitualmente monopolizada por los ritmos urbanos, solo han conseguido mantenerse dos temas entre medias de las canciones de Rosalía: la colaboración de Daddy Yankee con Bizarrap, que sale quinto, y ‘Superestrella’ de Aitana, que aparece en decimosexto lugar. EFE