Rosalía logra con ‘Lux’ la mejor posición de una artista española en las listas británicas

Londres – Rosalía estableció este viernes un nuevo récord al convertirse en la artista española con la mejor posición histórica en la lista oficial de álbumes del Reino Unido (UK Official Charts) al debutar en cuarto puesto con su nuevo álbum ‘Lux’.

El cuarto álbum de estudio la artista catalana partía como uno de los grandes contendientes de la semana para lograr el ansiado número uno, según indicó UK Official Charts en un comunicado remitido a EFE, pero finalmente recayó en Taylor Swift y su disco ‘The Life of A Showgirl’.

Con este notorio cuarto lugar, Rosalía también logró batir varios récords a nivel personal en las listas de éxitos británicas, pues hasta ahora la máxima posición que había alcanzado en el ránking oficial era el puesto 42 con el que debutó su anterior álbum, ‘Motomami’ (2022).

Del mismo modo, el primer sencillo de ‘Lux’, ‘Berghain’, con Björk e Yves Tumor, logró entrar en el Top 40 de la lista oficial de temas del Reino Unido en el puesto número 36, escalando quince posiciones desde la semana anterior, y convirtiéndose así en la canción mejor posicionada de su carrera como artista principal.

El pasado lunes, UK Official Charts adelantó que ‘Lux’ estaba «a un paso» de lograr para Rosalía su primer número uno en las listas del Reino Unido y suponía una «fuerte competencia» para Swift, que buscaba recuperar su trono después de que se lo arrebatase la semana anterior Florence + The Machine con su álbum ‘Everybody Scream!’.

En un movimiento estratégico, la cantante estadounidense anunció seguidamente una versión exclusiva firmada de ‘The Life of A Showgirl’ solo para el Reino Unido para asegurarse su primer puesto en las listas.

Tras Swift, el podio de las listas de éxitos británicas lo completaron Olivia Dean, con ‘The Art of Loving’ en segundo lugar y Lily Allen y su ‘West End Girl’ en tercera posición, por encima de Rosalía. EFE