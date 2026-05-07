Rosalía llega a Sevilla en medio de las especulaciones sobre su posible actuación sorpresa

Sevilla (España).– Rosalía llegó este jueves en avión privado a Sevilla en medio de las especulaciones sobre una posible actuación sorpresa de la cantante en los actos de la plataforma Netflix por el estreno global de ‘Berlín y La dama del armiño’, la última temporada de la precuela de la serie ‘La casa de papel’.

El estreno de la última temporada de la serie revolucionó en los últimos días parte de la ciudad, desde que comenzó la instalación de un escenario sobre el río Guadalquivir en el que estaría prevista la actuación especial de un «artista internacional», según la organización.

El sábado está previsto un gran evento titulado ‘Jarana en el Guadalquivir’, con una «actuación musical muy especial» a cargo de un «gran artista» cuyo nombre no adelanta la organización, que mantiene con estricto secretismo el efecto sorpresa.

Las entradas gratuitas disponibles para el evento están agotadas y, en plena efervescencia en redes sociales ante la posible presencia de Rosalía en el concierto, también hay quien trata de revenderlas por hasta 350 euros. EFE