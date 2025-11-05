Rosalía lanza el viernes sin sorpresas su disco ‘Lux’, filtrado ya en redes sociales

Redacción Internacional.- Tras meses de espera, Rosalía lanza este viernes su nuevo álbum, ‘Lux’, aunque sus seguidores ya han podido escuchar un disco que se filtró hoy en las redes sociales después de que anoche uno de los temas estuviera brevemente disponible en una plataforma y de un goteo de especulaciones en las últimas semanas.

‘Lux’, el cuarto disco de estudio de Rosalía, se filtró por completo este miércoles a través de internet, pese al hermetismo inicial que había rodeado a todo el proyecto, que empezó a tomar cuerpo real cuando el pasado 13 de octubre la artista publicó en la plataforma Substack un fragmento de una partitura bajo el título ‘Berghain’.

Fueron entonces muchos los internautas con conocimientos musicales que publicaron sus vídeos interpretando con diferentes instrumentos ese fragmento de la canción, en la que participan la islandesa Björk, el estadounidense Yves Tumor y la London Symphony Orchestra, y en la que la española sorprende cantando en alemán y como soprano con un registro de canto lírico.

El 27 de octubre, ‘Berghain’ se pudo ver y escuchar al completo en Youtube y otras plataformas digitales, despertando una gran expectación, convirtiéndose en número 1 en España y situándose en séptimo puesto a nivel mundial en Spotify.

Y en la misma plataforma, y supuestamente de manera extraoficial, ayer apareció activa durante solo unos minutos la escucha de una segunda canción, ‘Reliquia’, retirada tras pocos minutos.

Solo unas horas después, este miércoles, el disco al completo se filtró a las redes sociales y fue compartido por miles de seguidores de Rosalía, aunque la discográfica Sony mantiene el lanzamiento oficial para el viernes.

Incluso antes de que se publique, el nuevo trabajo de la española ha sido alabado por estrellas de la música como Madonna, quien ha dicho que no puede parar de escucharlo y que Rosalía es «una auténtica visionaria».

Un lanzamiento polémico desde su inicio

Pero la polémica en torno a este nuevo trabajo de la catalana empezó ya en agosto, cuando la edición española de la revista Elle tuvo que retractarse tras publicar una primera versión de una entrevista en exclusiva con Rosalía en la que revelaba que su nuevo álbum se publicaría en noviembre, como finalmente se confirmó.

Fue en un encuentro virtual hace solo unas semanas que la artista montó para revelar a sus seguidores la portada y fecha de lanzamiento, arropado por las pantallas de la plaza de Callao en Madrid y de Times Square en Nueva York.

Antes del lanzamiento oficial, ‘Lux’ ha sido promocionado indistintamente por distintos países. La semana pasada con una entrevista de la cantante en el podcast de The New York Times y también en un evento organizado en México.

E incluso este mismo jueves, periodistas y seguidores de Rosalía, estos últimos escogidos a través de un sorteo en su página web, están convocados en Barcelona a una ‘listening party’ para escuchar ‘Lux’ en primicia.

El evento será en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, recinto que acoge normalmente importantes actos, y donde se encuentran las conocidas como pinturas murales de Sijena, una obra polémica por que su propiedad está en litigio entre la provincia española de Huesca y Cataluña.

Precisamente ha sido la demanda de un abogado del ayuntamiento de Villanueva de Sijea para que se prohíba la celebración de la ‘listening party’ (fiesta de escucha), alegando posibles daños por las vibraciones de la música en las pinturas, lo que ha alertado de que allí se iba a celebrar el acto rodeado, en principio, de un gran hermetismo.

Un álbum en 13 idiomas y con alusiones directas

El álbum llega más de tres años después del éxito de ‘Motomami’ (2022) y cuenta con colaboraciones de artistas como Björk, Carminho, Estrella Morente, Silvia Pérez Cruz o Yves Tumor, entre otros.

En él Rosalía canta hasta en 13 idiomas, aunque el castellano sea la espina dorsal del proyecto, con versos de lenguas tan diversas como el ucraniano, el japonés, el mandarín, el inglés o el catalán, lo que da una idea de la vocación universal del mismo.

La edición digital de ‘Lux’ está compuesta por 15 temas y las de CD y vinilo llegan a 18.

El disco incluye canciones con títulos como ‘Sexo, violencia y llantas’, ‘Dios es un stalker’, ‘Sauvignon Blanc’, ‘La rumba del perdón’, ‘La perla’, ‘Reliquia’ y ‘Mio cristo’, en las que se entremezclan géneros como el flamenco, la ópera, la electrónica y el pop.

Y es en el tema ‘La perla’, en el que Rosalía clama contra un «terrorista emocional» que se vende muy caro, aunque es «una decepción local», y da la pista sobre a quién se dirige cuando algo más adelante comenta que llevó su nombre grabado en las costillas, una posible alusión al tatuaje que se hizo como una declaración de amor a su expareja Rauw Alejandro, con el que canceló su boda en julio de 2023, tan solo cuatro meses de haber anunciado su compromiso. EFE/ir