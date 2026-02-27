Rosa Elena Lobo jura como embajadora de Honduras en Guatemala

Tegucigalpa – En un acto oficial celebrado en el Despacho de la Cancillería, la Canciller de la República, Mireya Agüero, juramentó a Rosa Elena Lobo Juárez como nueva Embajadora de Honduras ante la República de Guatemala.

La designación responde a la visión del Presidente Nasry Asfura, orientada a fortalecer la presencia diplomática de Honduras en la región y consolidar una política exterior activa y estratégica.

Guatemala ha sido históricamente un país hermano para Honduras, con profundos vínculos culturales, comerciales y diplomáticos que han marcado una relación bilateral sólida y de cooperación permanente.

Lobo Juárez es hija del expresidente Porfirio Lobo Sosa. Está casada con un ciudadano de Turquía desde 2013.

En ese contexto, la nueva Embajadora asume el compromiso de profundizar la agenda común, promover mayores espacios de integración y fortalecer los lazos de amistad y desarrollo compartido entre ambas naciones. JS