Roosevelt Hernández viaja a EEUU, sin reunirse con fiscal Pamela Bondi

Tegucigalpa – Este miércoles el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Roosevelt Hernández, viajará a Estados Unidos donde se reunirá con miembros del Comando Sur, y sin reunirse con la fiscal Pamela Bondi.

El jefe castrense había solicitado una entrevista con la fiscal Bondi, pero ésta no fue posible.

La fiscal general Bondi ha señalado que Honduras recibe dinero de Venezuela para utilizar su espacio aéreo en el traspaso de droga hacia Estados Unidos.

En la entrevista que originó la polémica, Bondi refirió que Maduro no encabeza un gobierno legítimo, sino una “organización narcoterrorista” que actúa como mafia y que, mediante sobornos, asegura libre tránsito de drogas por territorio y espacio aéreo centroamericano.

El general Hernández descartó la reunión con Bondi y se reunirá con miembros del Comando Sur para participar en actividades previamente programadas. IR