Roosevelt Hernández, también debe responder ante MP, por sus actuaciones durante el proceso electoral: Julieta Castellanos

Tegucigalpa – La socióloga y exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos, consideró procedente que el general Roosevelt Hernández, exjefe del Estado Mayor Conjunto, sea requerido por el Ministerio Público (MP), por sus actuaciones y expresiones en el caso puntual contra periodistas, pero también por sus actuaciones durante el proceso electoral.

Castellanos señaló que el caso debe ser investigado de manera puntual, por declaraciones que, a su juicio, representaron una amenaza a la libertad de expresión y por las cuales periodistas habrían resultado agraviados.

“Procede, pero también nosotros esperamos que el general dé cuenta de las acciones que, como jefe del Estado Mayor Conjunto, él actuó de una forma que estropeaba el proceso electoral, que lo puso en riesgo y faltó a sus deberes”, manifestó.

La exrectora sostuvo que es correcto que Hernández enfrente un proceso judicial, siempre que se respete el debido proceso y se garanticen sus derechos. Sin embargo, cuestionó el comportamiento que habría asumido durante su gestión al frente de la institución militar.

A criterio de Castellanos, algunas de sus actuaciones fueron percibidas como una inclinación política partidaria que pudo haber atentado contra la estabilidad del proceso electoral hondureño.

“Yo creo que los funcionarios tienen que darse cuenta de que tienen límites, no pueden sobrepasar las leyes y sus reglamentos”, afirmó.

Castellanos consideró que el comportamiento del exjefe militar se alejó de la función que correspondía a un alto mando de las Fuerzas Armadas y sostuvo que, en determinados momentos, actuó más “como un activista político que como un jefe militar llamado a garantizar el cumplimiento de la Constitución de la República”. LB