Nacionales

Roosevelt Hernández presta juramento como ministro de Defensa

Por: Proceso Digital

Tegucigalpa – La presidenta Xiomara Castro juramento hoy al exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas (FFAA), Roosevelt Hernández, como secretario de Estado en los Despachos de Defensa Nacional.

El nuevo ministro ocupa el cargo que hace seis meses dejó Rixi Moncada para dedicarse a su actividad proselitista como candidata presidencial del partido Libertad y Refundación (Libre).

El exjerarca castrense compareció ante la prensa acompañado del vicemnistro Orlando Garner.

“Hemos prometido ser fieles a la República, cumplir y hacer cumplir la Constitución y sus leyes”, expresó el titular del Ministerio de Defensa.

“Estaremos anuentes, como hemos sido siempre, dirigiendo desde la Secretaría de Defensa Nacional, todas las misiones que nos manda la Constitución de la República”, añadió. JS

