Roosevelt Hernández pide a FFAA no dejar ingresar un gramo de cocaína al país

Tegucigalpa – El ministro de Defensa, general en condición de Retiro, Roosevelt Hernández pidió a las Fuerzas Armadas no bajar la guardia en la lucha contra el crimen organizado, asimismo, no dejar entrar ni un tan solo gramo de cocaína al territorio nacional.

“No hay que bajar la guardia, quien es el enemigo de las Fuerzas Armadas es enemigo de la sociedad hondureña y quien es el enemigo el crimen organizado”, manifestó.

Afirmó que las Fuerzas Armadas sabe dónde está el crimen organizado y sabe dónde está su fuerza.

“Fui claro y franco al momento de enfrentar al crimen organizado, conocemos nuestra doctrina, la comprendemos y la aplicamos, el que no lo comprenda se convierte en cobardía”, indicó.

En ese sentido, reiteró a las FFAA a mantener su lucha contra el crimen organizado, a no dejar ingresar ningún gramo de cocaína a este territorio hondureño, es su responsabilidad, no del Colegio Médico, ni de la Policía Nacional.

Apuntó que todos deben de estar enfocados en la lucha contra el crimen organizado. IR