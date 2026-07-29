Roosevelt Hernández asegura que enfrentará proceso judicial y niega ataques contra la libertad de prensa

Tegucigalpa – El exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, general en condición de retiro Roosevelt Hernández, reaccionó este miércoles al requerimiento fiscal presentado en su contra por el Ministerio Público y aseguró que comparecerá ante la justicia cuando sea requerido, al tiempo que rechazó las acusaciones relacionadas con presuntos ataques a la libertad de prensa.

– «No me voy a estar escondiendo. Si tengo que responder por algo, lo haré”, afirmó.

Hernández afirmó que las expresiones por las que es investigado fueron una respuesta a declaraciones del periodista Rodrigo Wong Arévalo, a quien acusó de difundir información falsa al señalar que las Fuerzas Armadas habrían desviado fondos del renglón de sueldos y salarios para favorecer a quien entonces se desempeñaba como ministra de Defensa.

El exjerarca militar sostuvo que esas afirmaciones carecen de sustento y defendió que sus declaraciones estuvieron amparadas en el derecho a la libertad de expresión. «Nuestra conciencia está tranquila y no tenemos ningún problema en que la justicia actúe», manifestó.

Asimismo, aseguró que no evadirá el proceso judicial y que comparecerá ante las autoridades cuando sea citado.

«No voy a andar escondiendo. Si tengo que responder por algo, lo haré. He estado dispuesto a dar mi vida por mis convicciones y tampoco tengo problema con responder ante la justicia», expresó.

Hernández también negó haber responsabilizado al departamento de Relaciones Públicas de las Fuerzas Armadas por las publicaciones que forman parte de la investigación y calificó como «falacia» las versiones que atribuyen esa declaración.

Durante sus declaraciones, insistió en que quien debería responder ante las autoridades es el periodista al que señala de haber afectado la imagen de la institución militar con información falsa.

Incluso, lanzó un reto público a Rodrigo Wong Arévalo para sostener un debate sobre el tema y reiteró que, a su juicio, las denuncias contra las Fuerzas Armadas fueron infundadas.

El exjerarca militar apuntó que durante su gestión actuó conforme a la Constitución y las leyes de la República, rechazó haber amenazado a periodistas y sostuvo que siempre ha respetado la libertad de expresión, al tiempo que reiteró su disposición de presentarse ante los tribunales para ejercer su defensa. IR