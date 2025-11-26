Roosevelt destaca planificación del CNE para generales, reafirma serán comicios seguros y limpios

Tegucigalpa – “Garantizamos que tendremos elecciones generales este domingo 30 de noviembre de manera segura, transparente, limpias”, expresó el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas (FFAA), Roosevelt Hernández.

Reafirmó que el cuerpo armado garantiza que el próximo 27 de enero habrá un nuevo gobierno para garantizar el progreso de la familia y del país.

“Nuestro lema es: Fuerzas Armadas comprometida con la democracia de Honduras. Estamos desplegados 26 mil hombres y mujeres a lo largo y ancho del territorio nacional haciendo presencia en los centros de votación y apoyados por más de 25 mil hombres y mujeres de la Policía Nacional. Asimismo, el Ministerio Público estará apoyando en esta misión tan importante para la vida nacional”, declaró este miércoles a periodistas.

El general Hernández y la Junta de Comandantes y oficiales enlaces de las FFAA en el CNE, desde el puesto de mando en el Centro Logístico Electoral (CLE) ubicado en el Infop, realizaron una exposición a los agregados militares de Estados Unidos, Nicaragua y Brasil, con el objetivo de presentar cómo se está desarrollando el proceso de transporte y custodia del material electoral hacia los diferentes departamentos del país.

Las FFAA de Honduras realizó una exposición a los agregados militares de Estados Unidos, Nicaragua y Brasil.

Roosevelt Hernández citó que EEUU siempre ha sido cercano a las FFAA hondureñas.

Valoró que se ha hecho una buena planificación por parte de las autoridades del CNE. Agregó que en 16 de los 18 departamentos ya se encuentra el material electoral en los centros de acopio.

Explicó que el viernes saldrá todo el material electoral para los municipios de Francisco Morazán y el sábado se cubrirá el Distrito Central para estar listos y que no ocurra lo del 9 de marzo en las elecciones primarias. JS