General Roosevelt arremete contra “narrativa mediática falsa y criminal”

Tegucigalpa – El jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras (FFAA), Roosevelt Hernández volvió a arremeter contra algunos medios de comunicación y los señaló que pretender desunir al pueblo.

– “El pueblo unido con el trabajo y más virtudes jamás será vencido”, discursó el jefe castrense.

Dijo que es una persona común y corriente que ocupa un cargo importante por liderar una institución trascendental en la vida nacional.

El general Roosevelt Hernández volvió a cuestionar lo que calificó como “tanta narrativa mediática falsa y criminal, al mentir y tergiversar las expresiones brindadas por mi persona en algunos medios de comunicación cuyo interés manifiesto pareciera es desunir al pueblo hondureño”.

Este mismo viernes, el periódico oficial de las FFAA siguió su cadena de ataques a la prensa nacional y dedicó un artículo que llamó: “Crimen organizado, empeñado en deteriorar imagen de FFAA por golpes contra el narcotráfico”.

Durante la celebración del 94 aniversario de la Fuerza Aérea Hondureña (FAH), el jerarca militar se jactó que las FFAA tienen cerradas sus fronteras en el Atlántico a la actividad del narcotráfico. “Tenemos la presencia de nuestra fuerza Ejército, de nuestra Fuerza Naval, en toda la costa en Gracias a Dios con equipo de movilizar, con movilidad, con equipo de movilidad y en cada bocana del Litoral Atlántico para evitar que entre un gramo de cocaína y dañe a la familia hondureña”.

Asimismo, dijo que garantizan el libre sufragio y que el 30 de noviembre habrá elecciones limpias, transparentes, confiables y puntuales.

“Garantizamos que el 27 de enero de 2026, garantizamos señora presidenta que usted estará entregando en ese ejercicio de garantizar la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia, usted estará entregando a otro gobierno que decidirá el pueblo hondureño”, garantizó.

El general Hernández sigue sus ataques a la prensa.

El jefe castrense refirió que “en el marco del deplorable momento del golpe de Estado juramos lealtad a la democracia de Honduras. No más rompimiento constitucional, no más decisiones retrógradas, no más reelecciones, no más traiciones a la patria, no más instrumentalización de las Fuerzas Armadas. Señora presidenta Iris Xiomara Castro, juramos ante el pueblo hondureño nuestra lealtad a su gobierno. Seguiremos cumpliendo, protegiendo las políticas públicas de su gobierno en beneficio del pueblo hondureño en el marco de la Constitución de la República”.

Culpó al crimen organizado y a la corrupción de querer desunir al pueblo hondureño. JS